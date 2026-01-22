Michoacán

Febrero inicia con asambleas de la Beca Rita Cetina en primaria

Se trata de un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles escolares y uniformes
Michoacán registrará a todos los grados de primaria desde el inicio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que en febrero iniciarán las asambleas informativas para la Beca “Rita Cetina Gutiérrez” en nivel primaria. Este proceso busca integrar a las familias a uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, el cual extiende los apoyos económicos a los niveles básicos de enseñanza.

“Bajo el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa otorgará 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante de primaria. Este recurso se destina específicamente a la compra de uniformes y útiles escolares para el ciclo vigente, con lo que se fortalece directamente la economía de los hogares”
resaltó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE)

Gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Michoacán registrará a todos los grados de primaria desde un inicio, y no de forma escalonada, como será en otros estados. La meta es que el factor económico no limite la permanencia escolar. Actualmente, son más de 2 mil 650 millones de pesos los que se destinan para la Beca Rita Cetina, cifra que se incrementará al volverla universal este año.

Conforme a la Nueva Escuela Mexicana, este apoyo fortalece el sentido de comunidad y el tejido social en cada plantel. Por ello, se invita a las comunidades a consultar los calendarios oficiales para garantizar la participación de las y los estudiantes.

Michoacán registrará a todos los grados de primaria desde el inicio

