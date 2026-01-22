Febrero inicia con asambleas de la Beca Rita Cetina en primaria

Gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Michoacán registrará a todos los grados de primaria desde un inicio, y no de forma escalonada, como será en otros estados. La meta es que el factor económico no limite la permanencia escolar. Actualmente, son más de 2 mil 650 millones de pesos los que se destinan para la Beca Rita Cetina, cifra que se incrementará al volverla universal este año.

Conforme a la Nueva Escuela Mexicana, este apoyo fortalece el sentido de comunidad y el tejido social en cada plantel. Por ello, se invita a las comunidades a consultar los calendarios oficiales para garantizar la participación de las y los estudiantes.