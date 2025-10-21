FCCA destaca trayectoria de Yarabí Ávila; símbolo de excelencia académica y compromiso universitario

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció la invitación a este aniversario, así como las palabras de la funcionaria y precisó que “desde el lugar que ocupo puedo afirmar con orgullo que todo lo que soy, lo que he logrado, lo que defiendo y lo que sueño tiene la raíz en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, aquí aprendí que el éxito no se mide por los títulos que uno acumula sino por la capacidad de transformar la vida de otros, de inspirar, de abrir puertas para los que vienen detrás”.

Frente a la comunidad docente, administrativa y estudiantil manifestó su satisfacción por acudir a esta dependencia, en donde afirmó que aprendió a soñar, a esforzarse y a entender que la disciplina y el compromiso son cimientos de cualquier logro. “Mirando hacia atrás entiendo que todo lo que viví en esta facultad me preparó no sólo para ejercer una profesión sino para servir a una causa más grande, la educación pública gratuita y de calidad que transforma vidas como transformó la mía".