FBI investiga homicidio de Silverio Villegas, migrante originario de Irimbo: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que está en proceso una investigación federal encabezada por FBI respecto al homicidio de Silverio Villegas, migrante originario de Irimbo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal subrayó que respecto al tema se mantiene comunicación con el consulado de Chicago y con las casas de migrantes.

"Por supuesto que estamos en contacto con la cancillería, hay una investigación con el FBI del fallecimiento, homicidio de Silverio […]", destacó.

Ramírez Bedolla señaló que, en este contexto, han observado un ambiente de “pánico” en las comunidades hispanas y mexicanas debido a las redadas que se realizan en Estados Unidos.

Asimismo, precisó que esta situación genera inestabilidad e impacto en la economía de las ciudades con alta presencia de migrantes.

rmr