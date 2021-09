Familias deben realizar simulacros en casa ante posibles temblores: PC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque los temblores son impredecibles, las familias también pueden realizar simulacros en su casa de cómo actuar ante un terremoto en caso de que se llegue a registrar este fenómeno en el estado, indicó la coordinadora de Protección Civil (PC) de Michoacán, Georgina Martínez Latisnere.

En entrevista con MiMorelia.com, y en el marco del XXXVI y IV aniversario de los sismos del 1985 y 2017, la coordinadora de Protección Civil recordó que cuando se presenta un temblor, los integrantes de las familias en casa deben contar con un plan y recordar que deben aplicar el no correr, no gritar y no empujar a la hora de evacuar una vivienda.

Además, abundó, también tienen que identificar los lugares seguros de su casa, como los marcos de las puertas, sobre todo las personas que viven en edificios a partir de un tercer piso, ya que en ocasiones es complicado evacuar a la hora del temblor.

Recalcó que también es importante que cuando suceda un temblor una de las primeras cosas que se deben hacer es cerrar el tanque de gas, para evitar un accidente mayor.

Mencionó que las familias pueden consultar los protocolos de seguridad que se pueden aplicar en un temblor en la página de proteccioncivil.gob.mx o pedir información en el 911, así como al (443) 322-48-00.