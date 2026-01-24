Familias de Tarímbaro piden ayuda tras detenciones migratorias en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Familias originarias del municipio de Tarímbaro solicitaron apoyo económico para cubrir gastos legales en dos casos distintos de migrantes michoacanos detenidos recientemente en Estados Unidos, ambos relacionados con procesos migratorios.

Uno de los casos es el de Nallely Ahida Martínez Lara, quien fue detenida el pasado 11 de diciembre en Minneapolis. De acuerdo con su esposo, José, Nallely lleva casi dos meses privada de la libertad sin que hasta el momento se les haya notificado una fecha para presentarse ante la corte.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el familiar explicó que la familia se ha visto en la necesidad de pedir apoyo para solventar los gastos de un abogado, ya que el proceso se ha prolongado sin respuestas claras. La pareja tiene tres hijos y llevaba aproximadamente tres años residiendo en Estados Unidos.