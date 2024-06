Familiares de personas desaparecidas hacen presencia en el Congreso de Michoacán

"Todavía no los encuentran, fue intento de feminicidio, me violaron y hasta ahorita no han encontrado nada y me tienen aquí desde hace casi cuatro, no me han podido ayudar -las autoridades- más que con dos mil pesos que se les hace mucho. Es un tema muy fuerte lo que me han hecho, lo que me ha pasado y los colectivos de búsqueda son los que me han ayudado tanto en lo económico, llevarme al doctor, hicieron el protocolo porque las autoridades no hacen el protocolo que debe de llevar una víctima".

"María" explica la importancia de que las personas que buscan a sus familiares tengan acceso a apoyo económico directo, pues es dinero que invierten en trámites, para trasladarse a las zonas donde se les reportan fosas clandestinas o indicios de cuerpos; para la impresión de panfletos y lonas con las fichas de búsqueda.

"Queremos que aprueben la ley para que sea más fácil, para que sean protegidas, para la lucha de las madres porque son muchísimas las que están buscando".

RYE