Familiares de Mújica Hernández exige justicia y no revictimización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una mano pintada en la puerta de Palacio de Gobierno mostrando la bandera de la comunidad sorda, familiares y amigos de Víctor, Anayeli y Megan, su pequeña hija de 12 años, exigieron justicia por su asesinato.

Al pedir no revictimizar y no descartar ninguna línea de investigación, los familiares solicitaron respeto al duelo que viven por la pérdida de sus seres queridos.