Familiares de Mújica Hernández exige justicia y no revictimización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una mano pintada en la puerta de Palacio de Gobierno mostrando la bandera de la comunidad sorda, familiares y amigos de Víctor, Anayeli y Megan, su pequeña hija de 12 años, exigieron justicia por su asesinato.
Al pedir no revictimizar y no descartar ninguna línea de investigación, los familiares solicitaron respeto al duelo que viven por la pérdida de sus seres queridos.
Con la exigencia de que no se menosprecie a la comunidad sorda ni a los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, la familia pidió empatía y que no se politice su asesinato, menos aún que sea usado como bandera por aquellos que, desde sus lugares de poder, no respetan los derechos de las personas con discapacidad y de todos aquellos que los protegen y ayudan.
“Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más”, “justicia”, “no queremos venganza, queremos justicia” y “no están solos” se escuchó en la puerta principal de Palacio de Gobierno, donde con veladoras formaron una cruz y las rosas blancas se hicieron presentes para honrar la memoria de Víctor, Anayeli y Megan.
mrh