Familia pide intervención de la presidenta Sheinbaum en el feminicidio de Maritza y desaparición de sus hijas

“Al día siguiente de que sepultamos a mi hermana, yo ya estaba ahí en la fiscalía; no he tenido tiempo ni de acompañar a mi mamá en los rezos. Día tras día es estar ahí dando denuncias (…) Ellos nos han recibido, han sido muy amables, pero no han hecho mayor cosa; no ha habido un avance”, denunció.

La Alerta Amber se activó el mismo día de la denuncia por desaparición (26 de noviembre), pero Diana teme que el hombre haya cruzado hacia Estados Unidos.

“Él tenía todos los medios; quizá ellas no tenían visa, pero él pudo fácilmente arreglárselas para que alguna persona cruzara con ellas”.

La familia ha colocado carteles en Uruapan y La Huacana, pero no hay rastro.

“Aquí no está el sujeto, aquí no están las niñas; aquí no hay nada que hacer”, insistió.

Ahora, Diana y su familia apelan a la intervención federal para localizar a sus sobrinas y que el feminicidio de Maritza no quede impune.

“Yo le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García que hagan algo, que se pongan al corriente del caso, que nos escuchen. Yo no he visto que hagan alguna referencia; quiero que llegue más arriba. Quiero que nos escuche la presidenta, que dé indicaciones de que nos apoyen”.

Diana Espino, hermana mayor, pidió a toda la ciudadanía que, al conocer el caso de Maritza y las menores Sofía y Natalia, etiqueten a la presidenta en redes sociales, con el objetivo de hacer llegar el caso al Gobierno Federal.

mrh