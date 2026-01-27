Familiares no autorizaron difundir fichas de búsqueda tras triple desaparición en Michoacán: FGE

Ese mismo día por la tarde, a las 16:16 horas, las autoridades realizaron una inspección en el domicilio de las víctimas, donde se recabaron diversos indicios para avanzar en las investigaciones. Ya el 18 de enero, con el análisis de la información obtenida, se trazaron líneas de investigación que permitieron identificar a probables responsables.

Uno de los avances clave ocurrió el 23 de enero, cuando, mediante videovigilancia, se ubicó en una gasolinera del municipio de Charo el vehículo de las víctimas, así como otro automotor presuntamente utilizado por los agresores. Ambos vehículos fueron monitoreados hasta su destino final.