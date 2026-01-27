Familiares no autorizaron difundir fichas de búsqueda tras triple desaparición en Michoacán: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La desaparición de tres personas en Morelia, Michoacán, el pasado 17 de enero no fue acompañada por alertas públicas. Los familiares de Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y su hija menor decidieron no autorizar la difusión de las fichas de búsqueda, lo que limitó la visibilidad del caso en sus primeras horas.
Lo anterior fue informado este martes por el fiscal Carlos Torres Piña, quien en la cronología de los hechos detalló que fue a las 00:35 horas de ese mismo día que se inició formalmente la carpeta de investigación. Doce horas después, aproximadamente a las 12:07 horas, se localizaron los cuerpos sin vida de las víctimas en las inmediaciones de Ucareo, municipio de Zinapécuaro. Los restos estaban parcialmente calcinados, y la causa de muerte, según la necropsia, fue asfixia.
Ese mismo día por la tarde, a las 16:16 horas, las autoridades realizaron una inspección en el domicilio de las víctimas, donde se recabaron diversos indicios para avanzar en las investigaciones. Ya el 18 de enero, con el análisis de la información obtenida, se trazaron líneas de investigación que permitieron identificar a probables responsables.
Uno de los avances clave ocurrió el 23 de enero, cuando, mediante videovigilancia, se ubicó en una gasolinera del municipio de Charo el vehículo de las víctimas, así como otro automotor presuntamente utilizado por los agresores. Ambos vehículos fueron monitoreados hasta su destino final.
Finalmente, el 24 de enero se ejecutó una orden de aprehensión en el estado de Morelos en contra de Alfredo “N”, señalado como probable responsable del homicidio de las tres personas.
