Familia de Jessica pide a Congreso que feminicidas no puedan bajar su pena

Por ello, dijo, aún no hay justicia pues a más de dos años del feminicidio de "Jessi", de un largo proceso legal y 24 sesiones de juicio oral para desahogar más de 100 pruebas, el feminicida de su hija todavía tiene derechos y oportunidades para salir antes de los 50 años impuestos.

"El hecho de que se haya trabajado para lograr una sentencia máxima o ejemplar no puede ser un ejemplo si realmente la ley no le obliga a cumplir esa sentencia. No veo que eso esté bien después de todas las pruebas que presentamos, que se le diera la pena ejemplar y no puedo creer que todavía tenga ese derecho, mientras que nosotros tenemos que seguir trabajando para mantener un sistema y mantener un Cereso".