Familia de intérpretes de LSM solicita respeto y se deslinda de convocatorias públicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que colectivos convocaran a marchas y concentraciones tras los hechos recientes, la familia de Mujica Hernández emitió un comunicado en el que aclaró que dichas convocatorias no fueron realizadas por ellos, y se deslindó públicamente de cualquier movilización, al tiempo que pidió respeto a su duelo.
En el mensaje, la familia reconoció que han circulado convocatorias públicas relacionadas con el caso; sin embargo, aclaró que dichas acciones no fueron promovidas por ellos, sino por colectivos ajenos, motivo por el cual decidieron emitir el pronunciamiento para evitar confusiones.
“Como familia hoy nos embarga una inmensa pena y tristeza; la pérdida de nuestra familia Mujica Hernández es un daño irreparable”, señalaron, al explicar que atraviesan momentos de profundo dolor y que han optado por mantenerse al margen de declaraciones públicas para despedir a sus seres queridos de manera adecuada.
Asimismo, pidieron que la situación no sea politizada y solicitaron empatía, al recalcar que para ellos las personas fallecidas no representan cifras ni consignas, sino familiares con quienes compartieron su vida cotidiana.
De manera reiterada, la familia solicitó que se respete su decisión de no participar ni convocar a movilizaciones, y pidió a la ciudadanía abstenerse de acudir a manifestaciones que no hayan sido organizadas por las víctimas indirectas, en este caso, sus familiares.
