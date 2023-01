Familia de Frida Santamaría apelará reclasificación de homicidio culposo

La apelación será presentada en próximos días por el asesor legal de la familia Santamaría García, esta medida impidió la libertad del señalado como responsable José Paulo N.

"No salió libre y no puede salir, después de las 72 horas que notifiquen, el licenciado tiene cinco días para la apelación y a partir de ahí tenemos un mes a que el magistrado revise carpeta pero él no sale".

Los familiares de Frida buscarán agotar sus posibilidades en todas las instancias para revertir la decisión del juez Sotelo.