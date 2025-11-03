Familia de Carlos Manzo pide manifestaciones pacíficas: “Vamos a honrar su memoria”

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Grecia Quiroz, esposa del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, emitió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo hacia su familia y hacer un llamado a manifestarse de forma pacífica.

Durante la transmisión, realizada desde el perfil del edil en redes sociales, la viuda expresó:

“Quiero agradecer infinitamente las muestras de cariño hacia mi familia y hacia Carlos. Esta transmisión me atreví a hacerla porque están ocurriendo cosas que a él no le hubieran gustado”.

En su mensaje, subrayó que el legado del alcalde será retomado por su familia y seguidores:

“Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero. Vamos a alzar la voz y exigir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así”.