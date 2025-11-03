Familia de Carlos Manzo pide manifestaciones pacíficas: “Vamos a honrar su memoria”

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Grecia Quiroz, esposa del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, emitió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo hacia su familia y hacer un llamado a manifestarse de forma pacífica.
Durante la transmisión, realizada desde el perfil del edil en redes sociales, la viuda expresó:
“Quiero agradecer infinitamente las muestras de cariño hacia mi familia y hacia Carlos. Esta transmisión me atreví a hacerla porque están ocurriendo cosas que a él no le hubieran gustado”.
En su mensaje, subrayó que el legado del alcalde será retomado por su familia y seguidores:
“Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero. Vamos a alzar la voz y exigir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así”.
Sin embargo, llamó a quienes se han manifestado en la ciudad a evitar el vandalismo y los actos violentos:
“Se están manifestando en algunos puntos de la ciudad y están cayendo en actos que Carlos nunca habría aprobado. Les pido que lo hagamos de manera civilizada. Honremos su memoria”.
Finalmente, la esposa del edil informó que en los próximos días se darán a conocer detalles sobre la gobernabilidad del municipio y reiteró su agradecimiento a quienes han acompañado a la familia durante este difícil momento.
