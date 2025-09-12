“Falta tiempo, no hay que comer ansias”, responde gobernador sobre posibles candidaturas a 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los cuestionamientos de medios de comunicación sobre las intenciones de algunos actores políticos por la candidatura para el 2027, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, opinó que todavía no son tiempos para abordar esos temas y que serán los propios partidos políticos los que definan en su momento a las y los aspirantes.

“Falta tiempo, no hay que comer ansias, falta tiempo, estamos en 2025, estamos trabajando y bueno ya vendrá el momento en el que los propios partidos políticos lancen sus convocatorias, tengan sus aspirantes, hombres y mujeres”, expresó.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal recordó que en el caso de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer que sería mediante el método de encuesta por la que se podría elegir a la candidata o candidato a la gubernatura de Michoacán.

Enfatizó que además en ese proceso se debe con el “Tiempo de Mujeres”, por lo que en el 2027 habrá elección en 17 estados de la república y tendría que haber más de aspirantes mujeres, pero, insistió, es un tema de las instancias de Morena.

RYE