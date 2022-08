Falta de maestros y de servicios, en primer día de clases en Michoacán

En este sentido informaron que no permitirán el inicio del ciclo escolar debido a lo anterior, aunado a que "no se ha dado a conocer qué se ha hecho con las aportaciones económicas (inscripciones) en los últimos 3 años, aportaciones que por propias palabras de la directora son obligatorias y si no llevan la cuota escolar no tienen derecho a la inscripción de sus hijos".

Los quejosos añadieron que la directora Rebeca Zapata Sánchez "dice que le traigamos a quien queramos, que ellas son las dueñas de la escuela y que ninguna autoridad va a venir a decirle a quien aceptar en la escuela".

RYE