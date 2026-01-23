Fallece por causas naturales el comunicador Óscar Sergio Vivanco en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comunicador Óscar Sergio Vivanco Romano, administrador de la página informativa Oscar Vivanco Informa, falleció por causas naturales, informaron fuentes extraoficiales de la Fiscalía General del Estado.

Vivanco Romano, de 50 años de edad, era conocido en el municipio de Uruapan por su labor como comunicador independiente en redes sociales, donde compartía información de carácter local y de interés ciudadano.

Cabe recordar que, el pasado 10 de noviembre, familiares del comunicador habían reportado su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, instancia que emitió una cédula de búsqueda luego de que fuera visto por última vez el 8 de noviembre de 2025 en la carretera Ziracuaretiro–Caracha. Sin embargo, tras su localización, se confirmó que el fallecimiento no estuvo relacionado con hechos violentos, sino con una muerte de origen natural.

El deceso del comunicador generó reacciones entre ciudadanos y personas del gremio periodístico en la región, quienes han recordado su labor informativa a nivel local.

