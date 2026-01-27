Fallece “Kiko Venera”, presidente municipal de Taretan

Taretan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes trascendió el fallecimiento del presidente municipal de Taretan, Francisco Venera García, conocido como “Kiko Venera”, quien perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan, debido a complicaciones en su estado de salud.

Diversos medios locales confirmaron la noticia a través de mensajes de condolencia y publicaciones en redes sociales. Uno de los pronunciamientos más destacados fue el de la diputada federal Vanessa López Carrillo, quien expresó su pesar mediante un emotivo mensaje:

“Hoy el dolor es inmenso. Se fue mi amigo Francisco Venera ‘Kiko Venera’, pero su recuerdo y su cariño vivirán siempre en mi corazón. Descansa en paz”, escribió, acompañando su publicación con una esquela de despedida.