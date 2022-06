Fallas en sistema, corrupción y "coyotes", en módulos de reemplacamiento: secretario

"Si logramos digitalizar todos los trámites y que la gente ya no lleve el efectivo ahí, que únicamente pase a recoger su engomado y placa ayudaría mucho pero lleva tiempo, no podemos hacer en ocho meses lo que no se hizo, hay un tema importante en más del 50 por ciento no hay bancos".

Indicó que a su llegada ha buscado generar ahorros en las compras al ejemplificar que las láminas las adquieren en 157 pesos, y antes en 220 pesos, ahorrando $100 millones; mientras que en las tarjetas de circulación se ahorran 80 millones de pesos al comprarlas en 35 pesos, cuando se adquirían en 90 pesos.

En este sentido navarro invitó a la ciudadanía a presentar denuncias cuando un funcionario público les solicite dinero para realizar algún trámite, ya que no pueden sancionarlos sin tener argumentos jurídicos.

Por su parte el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre Chávez, vio de manera positiva la iniciativa para reformar la Ley de Ingresos y ampliar el plazo ante las fallas que presentaron para que los ciudadanos realicen el trámite de manera rápida y efectiva.

"Entiendo que pudieron no aceptar el error y cobrarle a la gente, el hecho de la iniciativa, pues reconocen que no tuvieron las condiciones que habían ofrecido al principio, para que el proceso de reemplacamiento fuera diferente, eso esta bien, que el gobierno acepte que las cosas se complicaron".

Se esperaba que la iniciativa se presentara ante el Pleno legislativo y se turnara a comisiones para su dictaminación y sea votado por los 40 diputados, sin embargo, la sesión no pudo llevarse a cabo por la manifestación realizada por trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado.

RYE