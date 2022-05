Fallan Telmex y Telcel por casi 10 horas en Tierra Caliente, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fallaron los servicios de Telmex y Telcel por casi 10 horas en Tierra Caliente, fue el reporte que hicieron medios locales.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer que estos servicios presentaron problemas por una larga jornada en la que los usuarios quedaron incomunicados.

"De nueva cuenta se cae por 9 horas 20 minutos los servicios de internet Infinitum Telmex y la telefonía de Telcel en la región de Tierra Caliente", fue el reporte de medios.

Asimismo, usuarios aprovecharon las redes para quejarse de estas fallas, que dijeron son una constante:

"Y los que pagamos plan no se repone"; "Lamentablemente no existen más opciones, el monopolio actual no lo permite, pero por el contrario, si cada usuario perjudicado solicitará el ajuste correspondiente en su facturación, les aseguro que este tipo de inconvenientes se reducirían considerablemente, y así les aseguro que también podríamos ir exigiendo que por lo menos nos brinden el servicio que nos cobran"; "Sobre todo afecta la comunicación con la familia y mas cuando tiene uno un enfermo grave".

