Michoacán

Facultad de Historia hace colecta de ropa y alimentos para apoyar a indigentes

La colecta estará abierta hasta el 5 de septiembre; los apoyos serán entregados el día 7 a personas en situación de calle en Morelia
Facultad de Historia hace colecta de ropa y alimentos para apoyar a indigentes
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) convocó a la ciudadanía a sumarse a la Jornada Solidaria con Indigentes Morelia 2025, una iniciativa que busca apoyar a personas en situación de calle mediante la entrega de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

La recepción de donativos estará abierta hasta el 5 de septiembre, mientras que la jornada de entrega se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en distintos puntos de la ciudad.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran:

  • Botellas de agua, sueros o jugos

  • Galletas o barras de cereal

  • Jabón corporal

  • Calcetines o ropa interior nueva

  • Cobijas y ropa abrigadora

  • Papel higiénico

Los organizadores recordaron que es importante entregar las donaciones limpias y en buen estado, con el fin de garantizar un apoyo digno para quienes más lo necesitan.

Los puntos de acopio son la Facultad de Historia de la UMSNH y el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Para mayores informes, se pusieron a disposición los números 443 363 4151 y 443 351 1268.

Bajo el lema “Apoyo alimentario y humano desde la colectividad, atención, escucha, dignidad y resistencia”, la jornada busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la solidaridad y el compromiso social en tiempos de crisis.

SHA

UMSNH
Facultad de Historia
Jornada Solidaria

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com