Facultad de Historia hace colecta de ropa y alimentos para apoyar a indigentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) convocó a la ciudadanía a sumarse a la Jornada Solidaria con Indigentes Morelia 2025, una iniciativa que busca apoyar a personas en situación de calle mediante la entrega de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

La recepción de donativos estará abierta hasta el 5 de septiembre, mientras que la jornada de entrega se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en distintos puntos de la ciudad.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran:

Botellas de agua, sueros o jugos

Galletas o barras de cereal

Jabón corporal

Calcetines o ropa interior nueva

Cobijas y ropa abrigadora

Papel higiénico

Los organizadores recordaron que es importante entregar las donaciones limpias y en buen estado, con el fin de garantizar un apoyo digno para quienes más lo necesitan.

Los puntos de acopio son la Facultad de Historia de la UMSNH y el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Para mayores informes, se pusieron a disposición los números 443 363 4151 y 443 351 1268.