Factores, cifras y riesgos: así se configura la obesidad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obesidad, considerada por décadas un tema estético o de imagen corporal, ha evolucionado hasta consolidarse como uno de los mayores desafíos de salud pública en México. Actualmente, más del 75% de la población adulta en el país vive con sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Panorama nacional: cifras que preocupan

Según datos oficiales, el 37.3% de la población adulta en México tiene sobrepeso, y el 38.9% vive con obesidad. La distribución por género muestra tendencias opuestas: la obesidad es más prevalente en mujeres (13.2% más que en hombres), mientras que el sobrepeso afecta en mayor proporción a los hombres (13.7% más que a las mujeres).

El fenómeno no es exclusivo de los adultos. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó que entre 2020 y 2023, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños menores de cinco años en México fue de 7.7%. Además, el 37.3% de los escolares de 6 a 11 años y el 41.1% de los adolescentes de 12 a 19 años presentaron estas condiciones.