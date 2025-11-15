Fabiola Alanís: Unidad para fortalecer la transformación y respaldar el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La diputada Fabiola Alanís afirmó que para consolidar la transformación en Michoacán es indispensable cerrar filas en torno al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo expresó ante trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante un encuentro celebrado en la comunidad de Tepuxtepec.

La legisladora destacó la relevancia estratégica de la Hidroeléctrica de Generadora Fénix, que permite a Michoacán avanzar en la producción de energías limpias y en un modelo energético más justo y sostenible. Reconoció además la trayectoria emblemática del SME, encabezado por Martín Esparza, y su contribución histórica a las causas obreras del país.

“Vean lo lejos que hemos llegado gracias a la lucha de las y los trabajadores. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado 133%, un avance que ha transformado la vida de millones de familias, al igual que los 13.4 millones de personas que dejaron atrás la pobreza. Ese es el impacto real de la organización y de la justicia social”, señaló.