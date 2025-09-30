Fabiola Alanís: Sentimientos de la Nación reivindican derechos de pueblos originarios y sectores olvidados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, la diputada Fabiola Alanís recordó que los Sentimientos de la Nación son un legado que puso en el centro la igualdad, la libertad y la dignidad del pueblo, especialmente de quienes históricamente han sido olvidados.

Fabiola Alanís destacó que uno de los ejes fundamentales de ese ideario fue la reivindicación de los pueblos originarios, cuyas comunidades han resistido y mantenido vivas sus lenguas, culturas y tradiciones a pesar de siglos de marginación.

“Hoy, en tiempos de la Cuarta Transformación, se ha avanzado en la construcción de un país con mayor justicia social, consolidando derechos con reformas históricas, pero aún tenemos pendientes con nuestras comunidades indígenas y campesinas”, señaló.