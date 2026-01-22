Michoacán

Fabiola Alanís se reúne con Héctor García, secretario de Movilidad de CDMX

CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano sostuvo un encuentro con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a quien calificó como un “servidor público comprometido con la transformación del país”.

Durante la reunión de trabajo, coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas de movilidad con enfoque social, sustentable y centrado en las personas, como parte de un modelo de ciudad más justo y eficiente.

Alanís Sámano destacó que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias exitosas que pueden replicarse en otros estados, como Michoacán, para avanzar hacia ciudades más equitativas y accesibles.

El diálogo formó parte de una agenda común en favor del bienestar colectivo, priorizando soluciones que pongan por delante los derechos de las y los ciudadanos frente a intereses particulares.

rmr

