Fabiola Alanís se reúne con Héctor García, secretario de Movilidad de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano sostuvo un encuentro con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a quien calificó como un “servidor público comprometido con la transformación del país”.

Durante la reunión de trabajo, coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas de movilidad con enfoque social, sustentable y centrado en las personas, como parte de un modelo de ciudad más justo y eficiente.