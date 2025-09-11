Fabiola Alanís rinde cuentas con honestidad y resultados en Michoacán

Entre ellas, destacan las iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la prevención de la violencia y el acceso a la salud; así como acciones legislativas para el fortalecimiento de los pueblos originarios, la justicia social y el bienestar de las familias michoacanas.

Reiteró Fabiola Alanís que este año seguirá con el trabajo parlamentario, siempre cercano a la gente, con transparencia y rendición de cuentas: “Este primer año en el Congreso ha sido de resultados. Le hemos cumplido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a Michoacán y al pueblo de México. Cada logro ha sido posible gracias al respaldo de la bancada de Morena y de nuestras y nuestros aliados, así como al acompañamiento del pueblo que confía en este movimiento de transformación”, señaló.

La exfuncionaria federal agradeció de manera especial a quienes se sumaron a la presentación de su informe: presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales y locales, exgobernadores, al gobernador y a los liderazgos de Morena que, con su presencia, refrendaron la fuerza y unidad del movimiento transformador en Michoacán.