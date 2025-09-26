Fabiola Alanís respalda reforma para crear la Ley contra la Extorsión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, manifestó su total respaldo a la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para la reforma constitucional y la creación de la Ley General contra la Extorsión en el país, que se convertirá en una herramienta clave para garantizar la tranquilidad de las familias michoacanas y el pleno desarrollo de la actividad productiva.

Luego de que el Senado de la República aprobara la reforma constitucional y fuera enviada a los estados para su discusión, Fabiola Alanís reconoció el respaldo de la oposición en Michoacán a esta iniciativa, y subrayó que el delito de la extorsión ha afectado de manera grave a sectores estratégicos de la economía, desde pequeños comerciantes hasta grandes productores, y que una respuesta legislativa firme y eficaz es indispensable para devolver certeza y seguridad a la sociedad.

“La extorsión es un flagelo que no solo lastima la tranquilidad de las familias, sino que limita la inversión, la generación de empleo y la confianza ciudadana. Con esta reforma y la creación de la nueva ley, el Estado mexicano da un paso decisivo para poner un alto a quienes atentan contra el desarrollo y la paz de nuestra gente”, afirmó.