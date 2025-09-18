Fabiola Alanís refrenda compromiso con pueblos originarios en el segundo año legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano afirmó que uno de los ejes prioritarios de su segundo año legislativo será la defensa de los derechos de los pueblos originarios de Michoacán, a quienes reconoció como la raíz viva de la identidad, la cultura, la paz y la historia del estado.

“Los pueblos originarios no solo forman parte de nuestro pasado, son protagonistas de nuestro presente y deben ser actores centrales en el futuro que estamos construyendo. Desde el Congreso vamos a honrar su legado con leyes que reconozcan su autonomía, fortalezcan su voz política y protejan sus territorios y recursos naturales”, destacó.

Fabiola Alanís señaló que Michoacán es un estado pluricultural y que su riqueza no puede entenderse sin la presencia de pueblos y comunidades indígenas. Por ello, adelantó que impulsará un paquete legislativo con las siguientes prioridades:

Reconocimiento y protección de las lenguas originarias como patrimonio vivo, con políticas públicas que aseguren su enseñanza y difusión; garantías legales para la preservación de territorios, bosques y recursos naturales, en concordancia con los derechos colectivos; fortalecimiento de la autonomía y autogobierno comunitario, conforme a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales; ampliación de la representación política de los pueblos originarios en órganos legislativos y de gobierno; y, acceso a salud, educación y programas sociales con pertinencia cultural y lingüística.

“Es tiempo de saldar la deuda histórica con quienes han cuidado la tierra, el agua y la cultura de Michoacán durante siglos. Legislar para los pueblos originarios es legislar para la dignidad, la justicia y la identidad de nuestro estado”, expresó.

La legisladora añadió que estas acciones estarán en sintonía con los compromisos del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho de la inclusión, la equidad y el reconocimiento de la diversidad cultural e histórica una parte esencial de la Cuarta Transformación.

“Estamos frente a una oportunidad histórica: construir un Michoacán y un México donde los pueblos originarios no solo sean reconocidos, sino también escuchados y respetados en sus derechos y decisiones. Ese será uno de los legados de este segundo año legislativo”, concluyó Alanís.

rmr