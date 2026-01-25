Fabiola Alanís reconoce fuerza de la base morenista en Zamora y La Piedad: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada"

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las asambleas informativas realizadas en Zamora y La Piedad, la diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó la amplia presencia de simpatizantes del movimiento y reconoció de manera especial el trabajo de las y los Comités de Organización Territorial (COTs), así como de las y los fundadores de Morena que, desde el territorio, siguen fortaleciendo la organización popular.

Arropada por cientos de militantes y simpatizantes que participan activamente en la afiliación casa por casa, en la información directa con la gente y en la construcción cotidiana del movimiento, Fabiola Alanís agradeció el esfuerzo colectivo y refrendó su compromiso con las bases.

“Gracias por estar hoy aquí y por todo el trabajo que realizan por nuestro proyecto y por esta legítima aspiración que es colectiva. Morena se construyó desde abajo, con convicción y con el pueblo organizado”, expresó.

La legisladora recordó que el movimiento nació sin privilegios ni escenarios, y que su fuerza siempre ha estado en la gente.

“Como obradoristas, tenemos una responsabilidad y un compromiso con el pueblo, este movimiento no le pertenece a nadie, es de todas y de todos, por eso nos sentimos más cómodas y cómodos con la base, con las compañeras y compañeros que desde hace décadas han caminado con el corazón en la mano y las convicciones por delante para transformar al país”, afirmó.

Fabiola Alanís subrayó que Morena es hoy el movimiento político más grande del continente, pero que su esencia sigue siendo la unidad y el trabajo colectivo.

“El proyecto colectivo está por encima de cualquier interés personal. Sigamos abonando a la unidad, como lo hemos hecho desde que se fundó Morena”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que continuará participando activamente en las tareas del movimiento y en el trabajo territorial para consolidar la Cuarta Transformación y respaldar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos muy bien. Sigamos trabajando junto al pueblo, porque con el apoyo del pueblo organizado vamos a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Me acuerdo cuando en Morena no había templetes, y ese es el espíritu que nos permite seguir haciendo historia”, señaló.

Finalmente, Fabiola Alanís cerró su mensaje con una de las convicciones fundamentales del movimiento: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

