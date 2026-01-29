Fabiola Alanís reconoce aportación de BAFAR  a la economía y al empleo en Michoacán

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).– La diputada Fabiola Alanís realizó una gira de trabajo por el complejo agroindustrial del Grupo BAFAR en el municipio de La Piedad, con el objetivo de conocer de primera mano sus aportaciones a la economía estatal, el impacto en la generación de empleo y las condiciones laborales de las mujeres y hombres que forman parte de esta importante industria.

Durante el recorrido, Fabiola Alanís dialogó con trabajadoras y trabajadores del complejo, reconociendo el papel estratégico que tiene la agroindustria en el desarrollo regional y en la construcción de bienestar para miles de familias michoacanas.

La legisladora destacó que la agroindustria representa más del 62 por ciento del sector industrial de Michoacán, con una producción anual superior a 47 mil millones de pesos, y que tan solo la industria alimentaria aporta más del 40 por ciento del valor generado por el sector manufacturero, con una producción cercana a 32 mil millones de pesos anuales.

Subrayó que este sector es además el tercer mayor generador de empleo en el estado, con más de 73 mil personas ocupadas, y que casi el 45 por ciento de estos empleos son ocupados por mujeres, lo que refleja su importancia en la inclusión laboral y la autonomía económica.

En regiones como Lerma-Chapala y el Bajío, la agroindustria se consolida como el segundo sector con mayor generación de empleo, con más de 28 mil plazas laborales, de las cuales más del 46 por ciento corresponden a mujeres trabajadoras. En municipios como La Piedad, este sector emplea a más de 2 mil 700 personas, mientras que en Zamora da trabajo a cerca de 6 mil, con una participación femenina cercana al 50 por ciento.

Respecto al Grupo BAFAR, Fabiola Alanís resaltó que se trata de una de las firmas agroindustriales de capital nacional más importantes del país, que ha apostado de manera decidida por Michoacán. El complejo de La Piedad contará con una capacidad productiva de 1,000 toneladas mensuales, con una nueva planta en la que se invierten más de 550 millones de pesos, y que forma parte de un plan de expansión que suma más de 2 mil 500 millones de pesos en inversiones anunciadas entre 2024 y 2026, consolidando a la empresa como el principal empleador de la región.

Asimismo, destacó que desde Michoacán, BAFAR exporta a mercados estratégicos como Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur, y que su centro de distribución en La Piedad es considerado uno de los más modernos de América Latina, fortaleciendo la competitividad logística del estado.

“La agroindustria es una columna vertebral del desarrollo de Michoacán. Aquí se generan empleos, se fortalece la economía regional y se demuestra que cuando hay inversión productiva con responsabilidad social, hay bienestar para las familias. Desde el Congreso seguiremos acompañando a quienes apuestan por el estado y ponen al centro a las y los trabajadores, especialmente a las mujeres”, afirmó Fabiola Alanís.

Finalmente, la diputada reiteró que el Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, apuesta por un desarrollo económico con justicia social, que fortalezca la producción, el empleo digno y la competitividad del estado, siempre con cercanía al pueblo y diálogo permanente con los sectores productivos.

SHA