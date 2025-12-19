Fabiola Alanís: Nuevos planteles educativos de Plan Michoacán acercarán la universidad a las y los jóvenes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís destacó que la construcción de nuevos planteles de educación media superior y superior en Michoacán es una de las acciones más relevantes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al permitir que las y los jóvenes estudien cerca de sus municipios y no abandonen sus estudios por falta de espacios o por los altos costos de transporte.

Fabiola Alanís explicó que actualmente solo 21 de los 113 municipios del estado cuentan con al menos un plantel público de educación superior, una brecha territorial que ha obligado durante años a miles de jóvenes a trasladarse largas distancias o a renunciar a su formación profesional.

“Cuando una joven o un joven tiene que elegir entre pagar el transporte o dejar la escuela, el Estado está fallando. Por eso, ampliar la cobertura educativa y acercar la universidad a las comunidades y becarlos para su transporte es una decisión profundamente justa”, afirmó.

La legisladora señaló que los datos oficiales muestran que, en Michoacán, de cada 100 estudiantes que concluyen el bachillerato, solo 59 logran obtener un título universitario, una cifra que refleja las desigualdades de acceso y que contrasta con entidades donde la cobertura educativa es mayor.

Fabiola Alanís enfatizó que la combinación de nuevos planteles educativos y apoyos como la Beca Gertrudis Bocanegra que ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá reducir la deserción escolar, fortalecer la permanencia estudiantil y abrir oportunidades reales de desarrollo para miles de jóvenes en el estado.

BCT