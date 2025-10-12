Fabiola Alanís llama a mantener la unidad y los principios fundacionales de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un encuentro con fundadores y liderazgos históricos de Morena, la diputada Fabiola Alanís llamó a preservar los principios del movimiento y fortalecer la unidad en torno al proyecto transformador que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a consolidar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

En la reunión, realizada en la capital michoacana, Fabiola Alanís reconoció la entrega de quienes desde los inicios de Morena sostuvieron con convicción el proyecto que hoy gobierna México, y subrayó que la lealtad a los principios y a la gente debe ser el eje del actuar político.

“El poder no tiene sentido si no se traduce en justicia para la gente. No estamos aquí para ocupar cargos, sino para transformar realidades. Morena nació del anhelo de un país con igualdad, dignidad y derechos, y esa sigue siendo nuestra causa común”, afirmó Alanís.

La legisladora sostuvo que la nueva etapa del movimiento exige mantener viva la esencia que le dio origen: la honestidad, la congruencia y el compromiso con los más pobres.