Fabiola Alanís llama a la sensibilidad partidista en presupuesto a mujeres políticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, se pronunció sobre el decreto aprobado en noviembre de 2025 que incrementaba del 3% al 8% el presupuesto destinado a las actividades de las mujeres en los partidos políticos, señalando que, ante el impedimento de aplicarse para 2026, es fundamental que los partidos actúen por convicción y no solo por obligación legal.
Alanís Sámano confirmó que la ampliación presupuestal se aprobó por “amplio consenso” en el Congreso, sin votos en contra, y que se refiere al 8% del presupuesto total de cada partido político. Sin embargo, lamentó el “error involuntario” en la publicación del dictamen en el Periódico Oficial, lo que impide su aplicación obligatoria para el ejercicio fiscal 2026, un año preelectoral crucial.
La legisladora enfatizó que, más allá de la formalidad, este es el momento de que los partidos demuestren su compromiso con la paridad.
“Si es tiempo de mujeres, todos los partidos políticos que discursivamente han señalado la importancia de la participación de las mujeres, por la vía de los hechos, deberían asignar una mayor cantidad de recursos a lo legalmente establecido”, declaró.
La coordinadora de Morena detalló que este presupuesto debe destinarse a acciones concretas y activas: capacitación, formación, asesoría jurídica, identificación de actos de violencia política y, fundamentalmente, al trabajo territorial. Alanís Sámano instó a que las carteras de mujeres puedan crear planes de trabajo integrales que alcancen municipios fuera de las ciudades principales, como Aguililla, Churumuco o La Piedad.
De hecho, la diputada fue más allá al considerar que incluso el 8% podría ser insuficiente ante las necesidades reales de las mujeres que buscan participar activamente en la vida política. Por ello, su llamado es directo a la “sensibilidad y al entendimiento de los partidos políticos” para que doten de presupuesto suficiente a sus áreas femeninas.
Finalmente, respecto a la postura de Morena, Alanís Sámano defendió la trayectoria del movimiento como “pionero” en la promoción de la participación femenina y en iniciativas legales de igualdad.
Afirmó que sería contradictorio no impulsar este recurso y confió en que, dada la calidad de la dirigencia de mujeres del partido, como Mireya Aguilar, a cargo de la Secretaría de Mujeres de Morena, habrá un apoyo presupuestal sólido para las actividades femeninas en este año clave.
