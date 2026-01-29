Fabiola Alanís llama a la sensibilidad partidista en presupuesto a mujeres políticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, se pronunció sobre el decreto aprobado en noviembre de 2025 que incrementaba del 3% al 8% el presupuesto destinado a las actividades de las mujeres en los partidos políticos, señalando que, ante el impedimento de aplicarse para 2026, es fundamental que los partidos actúen por convicción y no solo por obligación legal.

Alanís Sámano confirmó que la ampliación presupuestal se aprobó por “amplio consenso” en el Congreso, sin votos en contra, y que se refiere al 8% del presupuesto total de cada partido político. Sin embargo, lamentó el “error involuntario” en la publicación del dictamen en el Periódico Oficial, lo que impide su aplicación obligatoria para el ejercicio fiscal 2026, un año preelectoral crucial.

La legisladora enfatizó que, más allá de la formalidad, este es el momento de que los partidos demuestren su compromiso con la paridad.

“Si es tiempo de mujeres, todos los partidos políticos que discursivamente han señalado la importancia de la participación de las mujeres, por la vía de los hechos, deberían asignar una mayor cantidad de recursos a lo legalmente establecido”, declaró.