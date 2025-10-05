Fabiola Alanís lidera nuevamente la encuesta de mejores presidentes de Jucopo en congresos locales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís se posicionó nuevamente como la presidenta de Jucopo mejor evaluada del país, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional elaborada por GobernArte S.C., correspondiente al levantamiento del 28 de septiembre al 2 de octubre.
El estudio, que mide la aprobación de los 32 presidentes de las Juntas de Coordinación Política, de todos los congresos locales del país.
La encuesta fue aplicada a 885 personas en cada entidad federativa, mayores de edad y con credencial de elector vigente, con un margen de error de entre 2.5% y 3.7%.
En el ejercicio se utilizó la aplicación “Odiseo”, basada en inteligencia artificial, para garantizar representatividad demográfica y geográfica. El resultado coloca a Fabiola Alanís como la presidenta de Jucopo con mayor aprobación ciudadana.
La primera vez que Alanís Sámano encabezó el listado de mejores presidentes de Jucopo, fue en la encuesta aplicada del 25 de agosto al 3 de septiembre, es decir, la morenista se mantiene en el primer puesto por segunda vez consecutiva.
Su constancia en los primeros lugares del ranking demuestra que su liderazgo no depende del momento, sino de una trayectoria de resultados, diálogo y firmeza política.
