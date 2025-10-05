Fabiola Alanís: Las reformas impulsadas por la Presidenta fortalecen la transformación del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, reconoció el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la consolidación de una nueva etapa de transformación, de justicia social y de bienestar, durante la presentación de su Primer Informe en la Plaza de la Constitución.

Fabiola Alanís subrayó que las reformas impulsadas por el Gobierno Federal durante este primer año de gestión han sentado las bases de un nuevo pacto social, centrado en la dignidad, la igualdad de oportunidades y la soberanía nacional.

“Desde Michoacán hemos acompañado con convicción el proyecto de transformación que encabeza nuestra Presidenta. Todas las reformas presentadas fueron aprobadas sin contratiempos, porque reflejan los valores de justicia y bienestar que compartimos”, afirmó.

La legisladora michoacana señaló que en el Congreso del Estado se ha fortalecido la coordinación institucional con la Federación, lo que ha permitido consolidar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, seguridad, salud y programas sociales.

“La transformación se construye con unidad, resultados y visión. En Michoacán avanzamos de la mano con la Federación, con un compromiso claro: que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan”, puntualizó Alanís Sámano.

Finalmente, reconoció que el mensaje de la Presidenta reafirma el rumbo de un gobierno con rostro humano, que escucha, que gobierna con sensibilidad y que cumple sus compromisos con el pueblo de México.

BCT