Fabiola Alanís: Las mujeres purépechas son símbolo de resistencia, arte e identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís se reunió con mujeres artesanas de la comunidad purépecha de San Jerónimo Purenchécuaro, reconocidas por la belleza y el simbolismo de sus textiles tradicionales.

“En cada hilo, en cada bordado, las mujeres purépecha tejen historia, identidad y dignidad. Su arte es un lenguaje que habla de resistencia, comunidad y orgullo michoacano”, expresó.