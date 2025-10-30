Fabiola Alanís: Las becas para estudiantes son una revolución que transforma a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los últimos años, Michoacán ha recibido cerca de 3 mil millones de pesos anuales en becas federales para estudiantes de nivel básico, medio y superior, gracias a los programas impulsados por el Gobierno de México, por lo que, para Fabiola Alanís, este esfuerzo representa una revolución que está transformando la vida de miles de familias.

“Cada beca significa un joven que no abandona sus sueños, una familia que puede tener esperanza. Es una inversión en la paz, en la equidad y en el futuro de Michoacán”, señaló la diputada.

Fabiola Alanís resaltó que este gran esfuerzo de apoyar con becas va acompañado de acciones para mejorar la calidad educativa y garantizar la inclusión de comunidades indígenas y zonas marginadas.

“No podemos hablar de igualdad educativa si las y los estudiantes no tienen acceso a libros, internet o aulas seguras”, expresó.

La legisladora adelantó que, desde el Congreso, buscará impulsar un mecanismo estatal complementario de becas, para que los municipios también puedan apoyar a estudiantes en situación vulnerable, sumando esfuerzos con el gobierno estatal y el federal.

“Educar es el acto más poderoso de transformación social. La paz duradera no se construye con fuerza, sino con conocimiento, empatía y oportunidades, como lo está demostrando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó Fabiola Alanís.

RYE-