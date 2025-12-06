Fabiola Alanís: La transformación de México, más firme y fuerte que nunca con Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís expresó su respaldo total al mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió esta tarde desde el Zócalo capitalino, en el marco de la conmemoración por los siete años de transformación de la vida pública de México.

La legisladora afirmó que el país vive “su mejor momento desde 2018”, y celebró que la Presidenta haya subrayado la fuerza de las juventudes, quienes “en su gran mayoría están con la transformación, convencidas y convencidos de que este proyecto es la ruta de la justicia, la igualdad y los derechos para todas y todos”.

Fabiola Alanís destacó que la movilización histórica de más de 600 mil personas confirma que el movimiento vive una etapa de consolidación: “Los avances sociales, económicos y de derechos hablan por sí solos. Estamos viendo el florecimiento de libertades y reformas que han cambiado el rumbo del país con el respaldo absoluto del pueblo.”