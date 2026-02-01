Fabiola Alanís: La fuerza de Morena se sostiene en la cercanía con la gente y en gobiernos que responden al pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local y referente de la Cuarta Transformación en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, afirmó que la fortaleza de la alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México radica en su cercanía permanente con la gente y en que sus gobiernos, legisladores y servidores públicos responden al mandato popular.

Fabiola Alanís subrayó que la alianza no es solo un acuerdo electoral, sino un proyecto político y social que se sostiene en valores claros y en una práctica cotidiana de servicio al pueblo.

“La fuerza de nuestro movimiento está en la gente. Gobernamos, legislamos y trabajamos desde el territorio, escuchando y respondiendo a las necesidades reales del pueblo, no desde el privilegio ni desde la distancia”, afirmó.

La legisladora llamó a reivindicar diariamente los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación, recordando que no se trata solo de consignas, sino de una forma ética de ejercer el poder.

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo no son frases retóricas: son compromisos que deben guiar cada decisión pública. La confianza del pueblo se honra con hechos, no con discursos”, señaló.

En ese mismo sentido, Fabiola Alanís enfatizó que la austeridad republicana sigue siendo una columna vertebral del proyecto transformador, y advirtió que no puede haber retrocesos en esta materia.

“No puede haber gobiernos ricos con pueblo pobre. La austeridad no es castigo, es justicia social y una herramienta para que los recursos públicos lleguen a donde más se necesitan”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la Cuarta Transformación se ha convertido en un referente internacional, al demostrar que atender las causas profundas de la desigualdad y la violencia es la vía más efectiva para reducir la pobreza y construir bienestar.

“Hoy México es ejemplo mundial de que cuando se gobierna poniendo al pueblo en el centro, se reduce la pobreza, se amplían derechos y se fortalece la democracia. Esa es la ruta que debemos seguir consolidando”, concluyó.

BCT