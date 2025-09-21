Fabiola Alanís: informes de diputadas y diputados de Morena en Michoacán, fortalece la cercanía con el pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís afirmó que las y los diputados de Morena en Michoacán realizan la presentación de sus informes de actividades legislativas, como muestra del compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con el pueblo, que es la base de la Cuarta Transformación.

Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó que la responsabilidad de las y los legisladores de la 4T no se limita a ocupar un espacio en el Congreso, sino a producir, legislar y transformar la vida pública desde una visión progresista y humanista.

“Desde el Congreso de Michoacán hemos demostrado que Morena es un movimiento que cumple y que responde con hechos. Legislamos con compromiso social, con responsabilidad y con la certeza de que nuestro trabajo debe servir siempre al pueblo”, subrayó Alanís.