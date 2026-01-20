Fabiola Alanís fortalece coordinación institucional tras reunión con la fiscal Ernestina Godoy

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración institucional entre el Poder Legislativo estatal y la Fiscalía General de la República, así como refrendar el acompañamiento en los procesos que correspondan con la Fiscalía General del Estado.

Fabiola Alanís subrayó que la coordinación entre poderes y niveles de gobierno es clave para consolidar un sistema de procuración de justicia eficaz, respetuoso de la ley y cercano a la gente. En ese sentido, destacó que la cercanía y el diálogo directo permitirá una mejor articulación institucional y una colaboración más sólida en beneficio de Michoacán.

“Cuando hay comunicación, respeto institucional y voluntad de colaboración, se fortalece el Estado de derecho. Desde el Congreso del Estado estamos comprometidas y comprometidos con acompañar, desde nuestras atribuciones, los esfuerzos para mejorar la procuración de justicia”, expresó.

La legisladora reconoció la trayectoria, experiencia y profundo conocimiento de la ley de Ernestina Godoy, y confió que tendrá el mayor de los éxitos en la responsabilidad que hoy encabeza.

Señaló que su perfil profesional y su visión jurídica representan una oportunidad para fortalecer el trabajo de la Fiscalía y avanzar hacia una justicia más eficiente y con sentido social.

Fabiola Alanís reiteró que el Congreso del Estado de Michoacán mantendrá una relación de cooperación permanente con las instituciones de procuración de justicia, siempre en apego a la legalidad, la autonomía de las fiscalías y el respeto al marco constitucional.

Finalmente, afirmó que el fortalecimiento de la justicia es una pieza central del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y que solo con instituciones coordinadas, sólidas y comprometidas con el pueblo se puede avanzar en la construcción de un estado más seguro y con mayor confianza ciudadana.

