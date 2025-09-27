Fabiola Alanís exige justicia por muerte de migrante michoacano y refrenda su compromiso con la comunidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, expresó su enérgico repudio por la muerte de un michoacano ocurrida durante una redada del ICE en Estados Unidos, y se solidarizó con la familia de la víctima y con toda la comunidad migrante michoacana.

Fabiola Alanís adelantó que desde el Congreso del Estado impulsará la creación y fortalecimiento de mecanismos de apoyo directo a las familias de migrantes que enfrentan situaciones de violencia, persecución o violaciones a sus derechos humanos en el extranjero.

“No podemos permitir que nuestras hermanas y hermanos migrantes sean criminalizados ni que se repitan estas tragedias. Su aportación a Michoacán y a México es invaluable, y como Estado debemos protegerlos y respaldar a sus familias”, afirmó la legisladora.