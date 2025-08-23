Fabiola Alanís en Zinapécuaro: este camino es por la justicia

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- "De lo que se trata en este camino es de luchar por la justicia”, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano durante un encuentro con familias alfareras en el municipio de Zinapécuaro.

En el marco de una asamblea informativa legislativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado coincidió con la diputada por Zitácuaro, Emma Camacho Rivera y el legislador por Pátzcuaro, Antonio Mendoza Torres, en refrendar el compromiso de impulsar desde el Congreso políticas que fortalezcan la riqueza artesanal y turística de Zinapécuaro, respaldando a sus comunidades en los distintos foros y gestiones.