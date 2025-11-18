Fabiola Alanís: En Michoacán no se regatea la transformación; estamos con todo con la presidenta y con el pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís afirmó que la Cuarta Transformación atraviesa un momento decisivo en Michoacán y que hoy, más que nunca, el compromiso es firme: respaldar sin reservas a la Presidenta de México y sumar todas las capacidades políticas e institucionales para impulsar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en todo el territorio.

“La 4T se honra trabajando y dando resultados. Y eso significa respaldar plenamente a nuestra Presidenta y su estrategia para devolverle tranquilidad y bienestar a nuestro estado”, sostuvo.

Fabiola Alanís señaló que, a pesar de campañas mediáticas y ataques dirigidos desde distintos frentes, estas no han tenido impacto real en la población porque el liderazgo de la Presidenta es auténtico, cercano y profundamente humano. “Nada de eso funciona porque la gente la conoce: es una mujer honesta, decente, excepcional; una mujer capaz que no se rinde, que toma decisiones con inteligencia y sensibilidad. Su liderazgo es genuino, y por eso el pueblo la respalda”, afirmó.

Asimismo, destacó que el Plan Michoacán representa la propuesta más seria, integral y viable que se ha presentado en décadas para atender el conflicto de seguridad en el estado, pues combina justicia social, inversión histórica, fortalecimiento institucional e inteligencia aplicada al combate del delito.

“Esta ruta no sólo es necesaria, es impostergable. Y ya comienza a dar resultados”, puntualizó.

Fabiola Alanís subrayó que la transformación en Michoacán se construye desde abajo, escuchando a las comunidades, fortaleciendo al campo, apoyando a los productores y dando certeza a las familias.

“La visión de la Presidenta es clara y la compartimos: atender las causas, proteger a quienes producen, reforzar la seguridad y devolver la paz a cada rincón del estado”, expresó.

Finalmente, Fabiola Alanís llamó a la unidad del movimiento frente a cualquier intento de división o desgaste.

“Michoacán necesita liderazgo sensato, no estridencias; soluciones reales, no oportunismos. Nuestro deber es mantener cohesionada a la Cuarta Transformación, defender sus logros y profundizar sus políticas de bienestar. Con la Presidenta, con el pueblo y con la determinación de que Michoacán tiene derecho a un futuro seguro y digno.”

BCT