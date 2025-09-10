Fabiola Alanís: en Michoacán cumplimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local Fabiola Alanís Sámano destacó que en el Congreso del Estado se aprobaron las reformas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que representa un paso decisivo en la construcción de un país y un estado más justo, más democrático y con mayores derechos para todas y todos.

“En Michoacán hemos cumplido a la Presidenta y al pueblo de México: las reformas ya son una realidad en nuestra Constitución y con ellas damos certeza de que nuestro marco jurídico se guía por los principios del humanismo mexicano, que pone en el centro a las personas, la igualdad y la justicia social”, subrayó.

Alanís Sámano señaló que este trabajo legislativo se logró bajo el liderazgo de la bancada de Morena y sus aliados, que han mostrado unidad y compromiso para que la transformación se consolide en todos los rincones de Michoacán.