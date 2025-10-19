Fabiola Alanís: en 2026 seguiremos consolidando el segundo piso de la 4T

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán vamos a hacer nuestra tarea y a dar lo que la gente demanda de nosotras, afirmó la diputada Fabiola Alanís, al asegurar que en el 2026 van a seguir mejorando las condiciones para las personas por condición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora de Morena llevó acabo una asamblea informativa en Tuxpan, en la que estuvo acompañada por el presidente de este municipio, David López Flores; la presidenta municipal de Irimbo, Azucena Ruiz Alanís; por la diputada por Zitácuaro, Emma Rivera Camacho, así como por decenas de militantes y liderazgos regionales.