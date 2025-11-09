Fabiola Alanís: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es la ruta más completa y humana para transformar el estado

Entre los principales componentes, la legisladora destacó el eje de seguridad y justicia, que contempla la consolidación de la Guardia Nacional, la Guardia Civil y el fortalecimiento de la fiscalía estatal mediante una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Asimismo, resaltó la coordinación entre el gobierno federal y el Congreso local para aprobar reformas que den viabilidad jurídica y presupuestal a los nuevos mecanismos de inteligencia e investigación.

Fabiola Alanís puntualizó que el Plan Michoacán también pone especial énfasis en la atención a las causas: planes de justicia para pueblos nahua y otomí, brindar justicia laboral a más de 150 mil jornaleras y jornaleros; combate a la extorsión; desarrollo económico regional, infraestructura hídrica y carretera, atención a las y los jóvenes a través de acciones en cultura y educación.

En este sentido, destacó la ampliación de la matrícula en los niveles medio y superior, la creación de la nueva beca Gertrudis Bocanegra y la generación de circuitos artísticos en todo el estado; 100 coros en movimiento con atención a 5 mil niñas y niños, apoyo a artistas comunitarios y fortalecer el programa de lectura.

Además, destacó las acciones en salud, vivienda y apoyo a las mujeres, con un enfoque de justicia social y territorial.