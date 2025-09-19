Fabiola Alanís: El gran reto de Michoacán es la construcción de la paz con justicia social

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís Sámano afirmó que el gran desafío de Michoacán en los próximos años será la construcción de la paz con justicia social, una tarea que exige atender de manera integral las causas de la desigualdad y la pobreza, así como generar condiciones para el desarrollo económico y el bienestar de las familias.

Fabiola Alanís reconoció que se han logrado avances importantes en la modernización y construcción de infraestructura, con proyectos carreteros, portuarios, industriales y de servicios, que marcan un camino claro hacia la transformación de la vida económica de la entidad. Sin embargo, subrayó que el paso siguiente debe ser consolidar un ambiente de paz que garantice que estos logros se traduzcan en mejores condiciones para la ciudadanía.

“La paz se construye día a día, con empleo, con oportunidades para los jóvenes, con acceso a educación y salud, con igualdad para las mujeres y con respaldo a quienes se esfuerzan por sacar adelante a sus familias”, señaló.

En este sentido, la legisladora destacó que la ruta marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe ser guía también para Michoacán: Fortalecer la economía de los hogares, con apoyos directos a quienes más lo necesitan; impulsar la inversión y los negocios, tanto locales como externos, que generen empleo digno y crecimiento regional; respaldar a pequeños empresarios y emprendedores, especialmente a quienes transforman su esfuerzo en oportunidades de desarrollo comunitario; y, atender las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza, que históricamente han alimentado la violencia y la exclusión.

“Tenemos claro que sin justicia social no habrá paz duradera. Por eso, nuestra labor desde el Congreso es legislar para que cada familia en Michoacán tenga la posibilidad de vivir con dignidad, de crecer en un entorno seguro y de tener esperanza en el futuro”, sostuvo Alanís.

Finalmente, refrendó su compromiso de acompañar desde lo legislativo la visión de Estado de Claudia Sheinbaum, consolidando políticas públicas que pongan en el centro a las personas y a las comunidades: “Michoacán tiene la fuerza para salir adelante. Con unidad, con justicia social y con un trabajo conjunto entre gobierno, sociedad y Congreso, construiremos la paz que nuestra gente merece”, concluyó.

BCT