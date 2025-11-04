Fabiola Alanís: El Congreso será motor del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís aseguró que el Congreso del Estado de Michoacán será un aliado estratégico de la Presidenta Claudia Sheinbaum para poner en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en particular, en la creación de la Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, propuesta que permitirá fortalecer las capacidades del Estado para combatir el crimen con inteligencia, legalidad y eficacia.

“Vamos a dar viabilidad legislativa a esta iniciativa porque Michoacán necesita una Fiscalía moderna, sólida y capaz de investigar los delitos que más lastiman a las familias. La paz no se decreta: se construye con instituciones fuertes, con verdad, con justicia y con territorio”, afirmó Fabiola Alanís.

La legisladora destacó que el Poder Legislativo será un espacio de articulación y coordinación con los municipios, la fiscalía estatal y el gobierno federal y estatal para asegurar que la nueva Fiscalía Especializada cuente con el respaldo jurídico, presupuestal y técnico que garantice su operatividad.

“El Congreso no solo acompañará el plan; será parte activa en su implementación. Vamos a estar en las regiones, escuchando a la gente, acompañando a las víctimas y asegurando que las instituciones cumplan su propósito”, subrayó.

Fabiola Alanís recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una apuesta integral que une justicia social, seguridad y desarrollo, y representa el inicio de una nueva etapa en la relación entre las comunidades y el Estado.

“Estamos ante una transformación profunda: la justicia deja de ser un discurso para convertirse en una política de Estado. Y desde el Congreso, con visión y compromiso, seremos garantes de que esta transformación llegue a cada rincón de Michoacán”, enfatizó.

Finalmente, la diputada reiteró que la paz será el eje que oriente las reformas legislativas que impulsen desde el Congreso:

“La paz se construye con leyes justas, con cercanía a la gente y con la voluntad política de transformar el miedo en esperanza. Esa es la tarea que asumimos desde el Poder Legislativo, junto a la Presidenta de la República y al pueblo de Michoacán”, concluyó Fabiola Alanís.

