Fabiola Alanís: El campo es la raíz de nuestra identidad y la base de la soberanía nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís reconoció la madurez política y la voluntad de diálogo con la que el Gobierno de México logró los acuerdos para mejorar la condición de productores del maíz, asegurando precios justos, créditos y un sistema de regulación del mercado.

Fabiola Alanís destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación atienden las demandas sociales con diálogo, sin represión y sin intermediarios, como se mostró con el diálogo sostenido con productores durante las últimas semanas y que derivó en el aseguramiento de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz vendida con un máximo de 200 toneladas por productor, la integración de ellas y ellos al programa Cosechando Soberanía, para la entrega de créditos a bajo costo y el seguros para sus cosechas; así como la creación del Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización de Maíz.

“Este gobierno escucha, dialoga y resuelve. No se esconde ni reprime; enfrenta los problemas con responsabilidad y con claridad sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, siempre hablando con la verdad”, afirmó Alanís.

La legisladora subrayó que el tema del maíz debe analizarse con una visión integral, ya que México aún dependen del comportamiento de los precios internacionales de granos que, regularmente, afectan la rentabilidad de la cosechas para productores locales; por eso destacó la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar el presupuesto destinado al campo y fortalecer los mecanismos de apoyo a pequeños y medianos productores.