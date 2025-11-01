Fabiola Alanís: Educación superior es motor de desarrollo y de transformación social en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cuenta con más de 130 mil estudiantes en educación superior, distribuidos en universidades públicas y tecnológicas, sin embargo, solo una parte de ellas recibe recursos suficientes para atender la demanda creciente y ante esta situación, la diputada Fabiola Alanís llamó a reforzar el financiamiento y la planeación estratégica del sistema universitario público.

“La educación superior es el motor de la transformación. No puede haber justicia social ni paz duradera si negamos a la juventud la posibilidad de formarse profesionalmente”, señaló.

Fabiola Alanís subrayó que el acceso a la universidad sigue siendo un privilegio en regiones marginadas, donde la falta de opciones obliga a miles de jóvenes a migrar o a abandonar sus estudios.